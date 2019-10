World Wushu Championships 2019: Iranische Athletinnen erreichen Finale

An diesen viertätigen Weltmeisterschaften, die am Sonntag in der chineischen Stadt Shanghai begannen, nehmen die Vertreter aus 102 Ländern der Welt teil.

Die iranische Wushu-Praktizierende Shahrbanou Mansouriyan, Gewichtklasse 70 kg, besiegte am Montag die Rivalin aus Russland und erreichte das Finale dieser Wettbwerbe.

Mansouriyan konkurriert heute Abend mit der Brasilianischen Spielerin, um die Goldmedaille für Iran zu gewinnen.

In der Gewichtklasse 75 kg schlug auch die Iranerin Maryam Hashemi in der ersten Runde die Spielerin aus Ägypten und erreichte das Finale.

9478