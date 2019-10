Außenminister Mohammad Javad Zarif wird Rohani auf dieser Reise begleiten.



Diese Konferenz wird am 25. und 26. Oktober in Baku stattfinden.



Aserbaidschan wird in den Jahren 2019-2022 den Vorsitz der Organisation innehaben

Nach den Vereinten Nationen sind die Blockfreien mit insgesamt 120 Mitgliedsländern die zweitgrößte Organisation.

