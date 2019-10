Zarif betont die Notwendigkeit des Multilateralismus

Die Welt sollte nicht auf Westen beschränkt bleiben. Dies bedeutet natürlich nicht, antiwestlich zu sein und die relativen Fortschritte des Westens in Wirtschaft, Politik, Verteidigung und Wissenschaft zu vergessen, sagte Mohammad Javad Zarif auf einem internationalen Forum für Unilateralismus und Völkerrecht, das am Montag an der Universität Alam-e Tabatabai stattfand.