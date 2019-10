Arba’in-Zeremonie: Rouhani dankte der irakischen Bevölkerung und Regierung

In seinem am Sonntag herausgegebenen Brief betonte der Präsident, dass die Versammlung von Arba’in nicht nur eine Aktivität im Kalender ist, sondern auch ein historisches und ewiges Wunder und das mächtigste Kommunikationsmittel, um das Bewusstsein für den Aufstand der Aschura zu schärfen.



Er betonte auch, dass das Treffen ein klarer Beweis für „Solidarität, Einheit und intime Freundschaft“ zwischen den Liebhabern von Imam Husein und insbesondere zwischen dem iranischen und irakischen Volk sei und eine solide Front gegen „Tyrannei, Diskriminierung und Gewalt“ gebildet habe.



Fast 20 Millionen Pilger aus der ganzen Welt, darunter 3 Millionen Iraner, versammelten sich in diesem Jahr in Kerbela.

