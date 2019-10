In einem Exklusivinterview mit IRNA am Samstag teilte eine informierte Quelle mit, dass seit Beginn der Arba’in-Zeremonie mehr als 18 Millionen Menschen in Karbala eingetroffen sind.



Ihm zufolge sind fünf Millionen nicht-irakische Pilger aus verschiedenen Ländern, insbesondere aus der Islamischen Republik Iran.



Nach jüngsten Angaben der iranischen Behörden nahmen rund 3,5 Millionen Pilger aus der Islamischen Republik Iran an Arbain teil.

9407