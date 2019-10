Dieser Wallfahrtsort ist das Grab von Shah-Abdol-Azim, einem Nachkommen von Imam Hassan (P), dem Enkel des großen Propheten des Islam.



Jährlich pilgern Millionen Muslime, 40 Tage nach dem Tag des Martyriums von Huseyn ibn Ali, die Strecke zwischen Nadschaf und Kerbela in den heutigen Irak.



In der Theosophie ist die Vierzig eine mystische Zahl. So dauert in den Kulturkreisen der Muslime die Trauerzeit vierzig Tage. Auch Arba’in genannt, was für die arabische Zahl 40 steht.

9407