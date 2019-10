„The Last Fiction“ im Oscarrennen

Teheran (IRNA) - Ashkan Rahgozars Spielfilm „The Last Fiction“ wurde in die Liste der 32 Kandidaten für den Oscar in der Kategorie bester animierter Spielfilm aufgenommen.

„The Last Fiction“ ist eine von 32 Animationen für die diesjährige Kategorie „Animated Feature“ der Academy Awards.



Es ist eine offene Inspiration der Geschichte von „Zahhak“, einer der zentralen Erzählungen des „Buches der Könige - Shahnameh“ vom bekannten persischen Dichter Ferdowsi zwischen 977 und 1010.



Bisjetzt hat Rahgozar 9 nationale und internationale Auszeichnungen in verschiedenen Wettbewerben erhalten, darunter das 37. Internationale Filmfestival von Fajr, das 31. Internationale Kinder- und Jugendfilmfestival von Isfahan und das 11. Internationale Animationsfestival von Teheran, das 3. Ajayu International Animation Festival (Peru), das 3. South America International Film Festival (Chile), 16. Internationalen Kinderfilmfestival in San Diego und das 20. Bucheon International Animation Festival (Südkorea). 9407