Die iranische Pilotin Neshat Jahandari und Co-Pilotin Forouz Firouzi sind die ersten beiden Frauen in der Geschichte des Iran, die einen Passagierflug pilotiert haben.



Der Abflug von der Hauptstadt Teheran nach Maschhad im Nordosten des Iran erfolgte am Montag mit 160 Passagieren, der Rückflug mit 171 Passagieren.



Jahandari beschrieb dieses Ereignis in der iranischen Luftfahrtindustrie als „historisch“ .

9407