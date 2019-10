„Die Länder, die der US-Politik in der Region sogar zustimmen, wollen politische Probleme lösen und ein freundschaftliches Verhältnis zur Islamischen Republik Iran aufbauen“, sagte Vaezi in Semnan.



Er fügte hinzu, dass sich der Ton der saudischen Regierung in Bezug auf ihre Beziehungen zum Iran in den letzten Tagen geändert habe und der Iran immer freundschaftliche Beziehungen zu den islamischen Ländern begrüßt habe.

9407