Iran enthüllt einen im Inland hergestellten Trainingsjet

Der als „Yasin“ bezeichnete Jet wurde am Donnerstag in Anwesenheit von Verteidigungsminister Brigadegeneral Amir Hatami, dem Kommandeur der iranischen Luftwaffe, Brigadegeneral Aziz Nasirzadeh, und der Vizepräsidentin für Wissenschaft und Technologie, Sorena Sattari, enthüllt.



Der Jet absolvierte seinen ersten Erstflug über Noje-Luftwaffenstützpunkt in der westlichen iranischen Provinz Hamadan.



„Yasin“ ist 12 Meter lang und vier Meter hoch. Es wiegt 5,5 Tonnen und kann bis zu 12 Kilometer weit fliegen und mit einer Geschwindigkeit von mindestens 200 km/h landen und starten.

