Iran-Indien-Freundschaft ist strategisch und verwurzelt

Ali Larijani sagte, der Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen Teheran und Delhi erfordere präzise und technische Verhandlungen zwischen Regierungsbeamten.

Bei diedem Treffen am Rande des 141. Gipfeltreffens der Interparlamentarischen Union (IPU) fügte er hinzu: "Terrorismus ist ein wichtiges Thema in der Region, und wenn wir eng zusammenarbeiten, wird dieses Problem gelöst, obwohl einige Länder eine dualistische Haltung haben und das Beispiel dieses dualistischen Verhaltens in Afghanistan zu sehen ist".

Indischer Prlamentspräsident betonte auch die kulturellen, religiösen und traditionellen Gemeinsamkeiten zwischen dem Iran und Indien und sagte, dass mehrere Schritte unternommen werden sollten, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verbessern.

"Indien und der Iran sind beide Opfer des Terrorismus, daher ist es unsere Pflicht, den Terrorismus in der Region zu beseitigen", stellte er est.

9478