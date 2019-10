PUIC muss die Stimme des palästinensischen Volkes sein

Ali Larijani traf den PUIC-Generalsekretär, Mouhamed Khouraichi Niass, am Rande des 141. Treffens der Interparlamentarischen Union (IPU) in der serbischen Hauptstadt Belgrad.



Der hohe Vertreter der iranischen Gesetzgebung versicherte, dass die Bildung von IPU-Komitee greifbare Schlussfolgerungen ziehen werde, indem sie darauf bestehe, dass alle islamischen Staaten ihre wirtschaftlichen Fähigkeiten nutzen sollten.



In diesem Zusammenhang fügte er hinzu, dass eine Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den islamischen Ländern die politischen Spannungen positiv beeinflussen und Feindseligkeit und Konkurrenz in Zusammenarbeit verwandeln wird.



„Natürlich sind einige Probleme in der islamischen Welt nicht einfach zu lösen, da einige Unwissende dies nicht zulassen, aber wir müssen den Weg der Interaktion und des Dialogs beschreiten“, sagte er abschließend.

