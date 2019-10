Modernisierung der Arak-Anlage: Britische Experten besuchen Iran

„Diese technische Delegation werden den Prozess der Modernisierung des Reaktors in Arak mit den Behörden der iranischen Atomenergieorganisation besprechen“, heißt es in einer Erklärung der britischen Botschaft.



Die britische Botschaft betont in einer Mitteilung, dass London sich für die Modernisierung des Reaktors in Arak einsetzt und daher zur Entwicklung eines friedlichen modernen Atomprogramms beiträgt.



Die Erklärung hebt auch die wichtige Entwicklung des Arak-Reaktor-Modernisierungsprojekts im vergangenen Jahr hervor.



Die britische Nukleardelegation wird den Iran zu einem Zeitpunkt besuchen, an dem Teheran aufgrund der Nichteinhaltung der Verpflichtungen der europäischen Länder aus dem Atomabkommen bereits begonnen hat, seine Verpflichtungen aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan zu reduzieren.

