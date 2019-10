„Beloved“ gewinnt 6 internationale Auszeichnungen

Sonderpreis der Jury beim Filmfestival „Religion Today“ in Italien,



Jurypreis für Beste Kamera beim „Symi International Film Festival“ in Griechenland,



Bester Filmpreis beim „Nuovi Mondi Film Festival“ im italienischen Turin,



Sonderpreis der Jury beim „Slemani International Film Festival“ im Irak und



Preis der Jury für den besten Dokumentarfilm und die beste Kamera beim „Sole Luna Doc Film Festival“ in Italien

gingen an den Film „Delband“.



Dieser Film erzählt die Geschichte des schwierigen, aber süßen Lebens einer 83-jährigen Mutter namens Firuzeh, die ein einzigartiges Leben im Herzen der Alborz-Berge führt.



Die Abschlussfeier dieses Festivals fand am Sonntag auf der Insel Sizilien statt.

Zuvor bekam der Film den Preis für den besten Dokumentarfilm und ein Diplom beim 15. Internationalen Muslimischen Filmfestival in Kasan in der Republik Tatarstan sowie eine besondere Auszeichnung der 25. Ausgabe des Shanghai Television Festival in China.