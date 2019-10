Iran nimmt an 71. Frankfurter Buchmesse teil

20 iranische Verlage und literarische Organe werden an der Frankfurter Buchmesse teilnehmen, um Veröffentlichungen zu verschiedenen Themen zu präsentieren.



Iran wird 1.494 Titel in verschiedenen Fächern präsentieren, darunter Iranistik, Recht, Religion, Wissenschaft, Kultur, Kunst, Literatur, Heilige Verteidigung, Kinder und Jugendliche und Frauen.



Rund 7.300 Aussteller aus 102 Ländern, darunter der Iran, werden vom 16. bis 20. Oktober an der diesjährigen Messe teilnehmen.