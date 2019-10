Das südkoreanische Frauenfest, das vom 2. bis 6. Oktober stattfand, ist Filmemacherinnen aus aller Welt gewidmet.



Zuvor erhielt der iranische Film „Driving Lessons“ eine Auszeichnung für den besten Kurzfilm, darunter „Golden Apricot“ in Armenien, „Topaz“ für Frauenfilme in den USA und „I will tell Festival“ in Großbritannien.

9407