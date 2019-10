Der Vorfall ereignete sich laut informierten Quellen am frühen Freitag rund 100 Kilometer von Jeddah entfernt.



Technische Experten untersuchen derzeit die Ursache der Explosion. Sie glauben, es sei ein „Terroranschlag“ gewesen.



Die Besatzungsmitglieder sind derzeit in Sicherheit und keiner von ihnen sei bei den Explosionen verletzt worden. Der Tanker sei derzeit in einem stabilen Zustand.

