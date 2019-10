Die größte Schiffscontainerlinie in Provinz Alborz eröffnet

Karaj, IRNA - Die größte Schiffscontainerlinie des Landes wurde am Dienstag in Anwesenheit des iranischen Ministers für Straßenbau und Stadtentwicklung in der Provinz Alborz eingeweiht.

Mohammad Islami sagte bei der Eröffnungszeremonie dieser Produktionslinie: "Ab sofort werden im Werk von Mammut Khodro 1.000 Container pro Tag produziert". "Zu Beginn der Sanktionen beschlagnahmten andere Länder alle 85.000 Container, um die iranische Schifffahrtsflotte zu treffen", fügte er hinzu. "Heute haben uns die Sanktionen zur Selbstständigkeit verholfen, und wir haben gezeigt, dass wir unsere Bedürfnisse erfüllen können, indem wir uns auf interne Fähigkeiten verlassen", betonte er. Er sagte weiter, dass diese Container in Schienen- und Straßentransportsystemen zusätzlich zum Seeverkehr verwendet werden können. Mammut Khodro ist Hersteller von Lkw und Bussen im Iran. 9478