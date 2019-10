18 Länder nehmen an internationalen MINEX-Messe 2019 in Teheran teil

An dieser jährlichen Ausstellung, die in drei Hauptabschnitten Entdeckung, Gewinnung und Aufbereitung abgehalten wird, nehmen 130 in- und ausländischen Unternehmen teil.

Die 8. internationale Ausstellung für Investitionsmöglichkeiten im Bergbau und der Bergbauindstrie Irans (MINEX) 2019 und die 8. Internationale Konferenz für Metallurgie und Werkstofftechnik (iMat) bieten eine gute Möglichkeit, die Partneschaften zwischen den Vertretern aus 18 Ländern wie Italien, Deutschland, Russland, Südafrika, Türkei, China, Korea, Japan, Niederlande, Schweden, Belgien, Spanien, Tschechische Republik, Polen, Rumänien, Kanada, Pakistan und Indien zu schaffen.

Gleichzeitig wurde auch die 8. Internationale Konferenz für Metallurgie und Werkstofftechnik 2019 (iMat) abgehalten.

9478