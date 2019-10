Iranische Kurzanimation glänzt in Australien

Der Preis "highly commended" für das Festival ging an "Greyish", eine kurze Animation des irannischen Regisseurs.

Die Animation handelt von einem alten Wollmann und seinen Lebensabschnitten als Metapher für jedermanns Leben.

Zuvor hatte dieser Film am 33. Edmonton International Film Festival in Kanada, 35. Cartoon Club - Internationales Festival für Animationskino, Comics und Spiele in Italien, 19. Nevada Filmestival von USA, 20. Woodstock Film Festival sowie am 25. Safilm Festival in USA teilgenommen.

Das Canberra Short Film Festival zeigt die besten Filme aus Australien und der ganzen Welt. Es ist ein wettbewerbsorientiertes Festival mit Auszeichnungen und Preisen in verschiedenen Kategorien.

