Karate1 Premier League-Goldmedaille für iranische Karateka

Erneut hat die iranische Sportlerin bei einer großen Veranstaltung positiv auf sich aufmerksam gemacht.



Bahmanyar (-50 kg) stand am Ende ganz oben auf dem Siegespodest. Sie sicherte sich in der Kategorie „Kata“ im Einzel der Leistungsklasse den ersten Platz nach einem Sieg über ihre Rivale aus Deutschland, Shara Hubrich, mit 1:0.



Sie besiegte zuvor die Athletin aus Ungarn, Algerien, Hongkong, Spanien und China.



Vom 4. bis 6. Oktober findet in Moskau (Russland) die sechste Etappe Karate1 Premier League 2019 mit Teilnahme von 642 Athleten aus 85 Ländern.

9407