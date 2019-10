In einem Pressegespräch betonte Dr. Morteza Zarrabi, dass der Iran 130.000 verschiedene Probe in öffentlichen und staatlichen Banken eingelagert hat.



Ihm zufolge liegen die Banken in Teheran, Isfahan und Razavi-Khorasan unter den ersten drei Plätzen im Iran.



In den staatlichen Banken auf der ganzen Welt wurden insgesamt 700.000 Probe eingelagert. Die Reserve der privaten Banken beträgt 6 Millionen.

