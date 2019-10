Mobilitätsmanagement: Iran kooperiert mit deutscher Fachhochschule FHM

Teheran (IRNA) - Industrial Management Institute of Iran, Chabahar International University, Chabahar International University and Chabahar specialized University of Navy and Marine Sciences und deutsche Fachhochschule des Mittelstands (FHM) haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um Know-how auf dem Gebiet des nachhaltigen Mobilitätsmanagements auszutauschen.

Der Vertrag wurde vom Geschäftsführer deniranischen Instituten Abulfazl Kiyani, Hamid Doust-Mohammadian, Arsalan Dejkam und Mahmoud Nasiri und dem Direktor der deutschen Fachhochschule des Mittelstands (FHM) für internationale Angelegenheiten, Hamid Doust-Mohammadian, unterzeichnet. Nach diesem Vertrag wird das Promotionsstudium „Sustainable Mobility Management“ in Chabahar University angeboten.



Der Vertrag wurde unterschrieben, um Know-how über internationale Wissenschaft und Technologie, nachhaltige Entwicklung und Empfehlungen für die Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen auszutauschen.



Der Geschäftsführer des iranischen Instituts für Industriemanagement, Abulfazl Kiyani, sagte in dieser Sitzung, dass sich das Institut seit anderthalb Jahren auf die Meereswirtschaft konzentriert und die berufliche und leitende Ausbildung auf internationaler Ebene fördert. 9407