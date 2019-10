Teheran (IRNA) - An diesem Donnerstag findet in Wien das Iran-Österreich-Wirtschaftsforum statt, an dem mehr als 140 österreichische Unternehmen sowie 30 Vertreter und Mitglieder der Handelskammer beider Länder teilnahmen.

Dieses Forum ermöglichte es Vertretern beider Länder, sich besser kennenzulernen und viele Kontakte zu knüpfen, um zukünftige Partnerschaften aufzubauen. Der iranische Präsident der iranisch-österreichischen Handelskammer, Pedram Soltani, erörterte in einer Rede die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern und hob die Rolle des Privatsektors hervor, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen.