Irans „Girls of Winter“ nimmt am spanischen Filmfestival teil

Dieses Festival ist eine jährliche internationale Veranstaltung für unabhängige Filmemacher. „IMOFIS“ findet jedes Jahr in einem Land statt. Das diesjährige Filmfestival wird in der iranischen.



Freihandelszone Arvand (Abadan, Khorramshahr, Arvandkenar) im Nordwesten des Persischen Golfs vom 25. bis 29. Oktober veranstaltet.



Das mobile IMOFIS-Filmfestival wurde auch in Ländern wie Kuba, Spanien, Irak, Sudan, Malaysia, Kolumbien, Afghanistan, Bangladesch, Tunesien, Marokko und Peru veranstaltet.



Der iranische Film wurde zuvor beim schwedischen Filmfestival „Loela“ ausgezeichnet.

9407