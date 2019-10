Die an der Tour teilnehmenden Teams kommen aus 10 Ländern. Vier Mannschaften aus dem Iran, zwei aus Malaysia und ein Team aus Russland, Kasachstan, Bahrain, Südafrika, Hongkong, China, Weißrussland und Belgien sind bei diesem Wettbewerb vertreten.



Diese Tour besteht aus vier Etappen. Die Route beginnt in Tabriz, der größten Stadt im iranischen Aserbaidschan und führt über den Urmia-See, Urmia, Jola, Meshginshahr, Sareyn und Kaleybar und endet in Tabriz.

9407