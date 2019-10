Immer mehr ausländische Studierende wählen iranische Universitäten

„Derzeit studieren rund 313 56.000 ausländische Studenten an iranischen Universitäten“, sagte Amoli bei einer lokalen Zeremonie in der Stadt Babol im Norden des Landes.



Er stellte fest, dass die Zahl der ausländischen Studenten, die an iranischen Universitäten studieren, von Jahr zu Jahr zunimmt. Am meisten Studenten kommen aus Afghanistan und der Irak.



Salar Amoli wies auch auf die zunehmende Zusammenarbeit iranischer Universitäten mit europäischen Universitäten hin. „Heute führen iranische Universitäten 466 Bildungsprojekte an europäischen Universitäten durch. Diese Veranstaltung trägt zur Internationalisierung der Universitäten unseres Landes bei“.

