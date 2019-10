Sicherheit im Persischen Golf: Iran „mehr interessiert als jedes andere Land“

In einem Interview mit dem chinesischen Fernsehen Phoenix TV erklärte er bei seinem jüngsten Besuch in Peking, der Iran habe kein Interesse daran, militärische Konflikte in der Region oder anderswo auf der Welt auszulösen. Es wird jedoch allen Bedrohungen ausgesetzt sein, die die Sicherheit der Region gefährden. Der Iran wird niemals aufgeben, sich selbst und die gesamte Region zu verteidigen.



Er wiederholte, dass der Iran nach wie vor Frieden in der Region wünsche und dass er in den letzten drei Jahrhunderten seinen Nachbarn gegenüber nicht gierig sei.



In Bezug auf die Beziehungen zu China sagte er, dass die beiden Länder neben der Aufrechterhaltung einer umfassenden politischen, kommerziellen, wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit auch auf militärischem und verteidigungspolitischem Gebiet zusammengearbeitet haben.



„Die militärischen Beziehungen zwischen dem Iran und China werden nach der Unterzeichnung des Kooperationsdokuments und der Umsetzung des strategischen Abkommens gestärkt. Wir haben China eingeladen, militärische Manöver mit dem Iran und Russland im nördlichen Indischen Ozean und im Golf von Oman durchzuführen, und China hat zugesichert, daran teilzunehmen“, sagte er weiter.

