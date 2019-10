Iran gratuliert China zum Nationalfeiertag

Abbas Mousavi äußerte die Hoffnung, dass sich die strategischen und umfassenden Beziehungen zwischen dem Iran und China weiter entwickeln und vertiefen werden.



Er wünschte der Regierung und der chinesischen Nation Erfolg und Wohlstand.



Am 01. Oktober 1949 verkündete Mao Tse-tung, Vorsitzende der Kommunistischen Partei China (KPCh) in Peking auf dem Tian‘anmen-Platz die Gründung der Volksrepublik China. Seitdem ist der Tian‘anmen-Platz als ein bedeutender Erinnerungsort ins kollektive Gedächtnis der Chinesen eingegangen und dient bei jeder Dekade am 01. Oktober als Schauplatz für die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag.

