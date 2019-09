Irans "Koalition der Hoffnung" richtet sich gegen kein Land

Ali Rabiei erklärte am Montag auf einer wöchentlichen Pressekonferenz, der Plan Irans, eine „Koalition der Hoffnung“ zu bilden, unterscheide sich grundlegend von den amerikanischen Plänen.



Im Gegensatz zum US-Plan beabsichtige Irans Initiative durch Bemühungen regionaler Länder Sicherheit und Frieden in die Region zurückzubringen, sagte er weiter.



Die Islamische Republik Iran ist bereit, über den Plan detailliert zu verhandeln und ihn zu erweitern, und betrachtet ihn als Kriterium für Ernsthaft und Aufrichtigkeit aller Regierungen, Stabilität am Persischen Golf zu schaffen.



Der Sprecher des Außenministeriums Irans sagte auch am Montagmorgen, dass die Einzelheiten der „Hormus-Friedensinitiative“ bald schriftlich den acht vom Iran eingeladenen Ländern bekanntgegeben.



