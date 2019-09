Iran wird Einzelheiten der „Hormus-Friedensinitiative“ bekanntgeben

Er betonte, dass der Iran durch diese Initiative versuche, Frieden und Sicherheit in die Region zurückzubringen.



Iran ist bereit, regionale Spannungen abzubauen



In Bezug auf die mögliche Reise des irakischen Premierministers in Teheran, zwischen Iran und Saudi-Arabien zu vermitteln, sagte Mousavi: „Früher haben einige asiatische und europäische Länder auch versucht, die Spannungen zwischen Teheran und Riad zu reduzieren. Iran begrüßt immer solche Bemühungen. Die andere Seite ist aber wegen seiner Rechnungen und Illusionen nicht dazu bereit“.

Mousavi sagte jedoch, dass „das Datum des Besuchs des irakischen Premierministers in Teheran noch nicht festgelegt ist, und wenn er endgültig ist, werden wir darüber informieren“.