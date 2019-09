Iranische Regisseurin, Mitglied der Jury vom internationalen Filmfestivals in Sulaimaniyya

Heinz Hermanns, der Direktor der Internationalen Kurzfilmfestspiele Berlin, wird die Jurys bei den von den Veranstaltern angekündigten internationalen und nationalen Wettbewerben leiten.



Weitere Mitglieder sind der Filmregisseur und Kameramann Adrian Belic aus den USA, der Geschäftsführer des Tampere International Film Festival, Juhani Alanen aus Finnland, und der Film- und Medienmanager Zulfiye Akkulak aus Deutschland.



Darüber hinaus wird in verschiedenen Abschnitten des Festivals, das vom 1. bis 7. Oktober in Sulaimaniyya stattfindet, eine Reihe iranischer Filme gegeneinander antreten.



Am internationalen Kino werden 11 Filme aus Frankreich, Iran, Südkorea, China, Spanien, Luxemburg, Türkei, Deutschland, Niederlande, Griechenland, Syrien, Albanien, Belgien, Polen und Palästina teilnehmen und wetteifern um den Preis des Festivals.



4. Ausgabe vom internationalen Filmfestivals in Sulaimaniyya findet mit Teilnahme von 134 Filmen von 78 Regisseur statt.

