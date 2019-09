Schienenexporte von Sarakhs-Grenze um 90% gestiegen

Mostafa Nasiri erklärte am Montag in einem Gespräch mit IRNA, in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden 606 Tausend Tonnen Exportgüter mit 10.000 Waggons verladen und über die Grenze der Sarakhs-Eisenbahn nach Zentralasien exportiert.

"Die Provinz Khorasan-e-Razavi nimmt mit 533 Tausend Tonnen Exportgüter den ersten Rang im Schienenexport des Landes ein, was einem Anteil von 87% am Gesamtexport der Grenze von Sarakhs entspricht", fügte er hinzu.

Der größte Export aus der Grenze von Sarakhs war Zement mit einem Anteil von 77%.

Die größten Exportziele von diesen Exportgütern waren Ozbekistan (80%), Turkmenistan und Kasachstan.

