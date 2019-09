EAEU-Gipfel: Rohani wird am Montag Armenien besuchen

Neben einer Rede auf einer Tagung der Eurasischen Wirtschaftsunion wird Rohani bilaterale Treffen mit dem Premierminister und den armenischen Behörden abhalten, bei denen die wichtigsten Fragen in den Beziehungen zwischen Teheran und Eriwan und die jüngste Situation hinsichtlich der Umsetzung gemeinsamer Projekte und Vereinbarungen erörtert werden, sagte der stellvertretende Stabschef für Kommunikation und Information des Präsidenten des Iran, Parviz Esmaili, am Sonntag.



Ihm zufolge wird der iranische Präsident auch separate Treffen mit einigen Führern des EAEU-Gipfels abhalten.



Eine hochrangige politische und wirtschaftliche Delegation wird Rohani während seines Besuchs in Eriwan begleiten.



Der iranische Präsident wird am Dienstagabend nach Teheran zurückkehren.



Supreme Eurasian Economic Council ist das höchste supranationale Gremium der Eurasischen Wirtschaftsunion und wurde 2014 gegründet.



Russland, Armenien, Kasachstans, Kirgisistan und Weißrussland sind die Mitglieder dieser Wirtschaftsunion.

