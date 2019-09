Erfolge von Präsident Rohanis jüngster Reise nach New York

Wegen der schwierigen Umstände, die derzeit im Nahen Osten herrschen, einschließlich der Eskalation der Spannungen, die von den USA und einigen ihrer Verbündeten verursacht werden, einerseits, und die unbegründeten Anschuldigungen auf der anderen Seite, stand die diesjährige Reise von Präsident Hassan Rohani nach New York unter maximalem Druck.



Das Weiße Haus ist sich der Macht und dem Einfluss der iranischen Diplomatie bewusst, weshalb es dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif zahlreiche Einschränkungen auferlegt hat, um ihn daran zu hindern, um Stimme Irans zum Schweigen zu bringen.



**Rohanis Treffen mit Weltführern in New York



Trotz aller Einschränkungen haben die hochrangigen Persönlichkeiten und Beamten der Welt im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York Gespräche mit der iranischen Delegation geführt, einschließlich mit Zarif und Rohani.



Die Bemühungen des Weißen Hauses, die strengen Reisebeschränkungen gegen iranische Delegation zu verhängen, waren ineffektiv und diese Maßnahmen führten dazu, dass die iranischen Beamten die meisten Besuche im Vergleich zu den Vorjahren führen.



Die Beamten aus den Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Schweden, der Schweiz, Indien, Japan, Spanien, Pakistan, dem Irak, Uganda und Irland besuchten Rohani. Irans Staatschef hat auch einige Interviews mit den bekanntesten amerikanischen Medien gemacht.



Während dieser Reise traf sich der Außenminister Irans Mohammad Javad Zarif mit den hochrangigen Beamten anderer Länder der Welt.



**Verhandlungen mit USA sind möglich, wenn sie zu ihren Verpflichtungen zurückkehren



Die maximalen Drücke der USA, die vor Monaten eingeleitet wurden, um den Iran zu Verhandlungen zu zwingen, waren nicht effizient.



Der iranische Präsident Hassan Rohani sagte auf einer Pressekonferenz in New York: „Für uns ist es wichtig, dass die US-Regierung erneut zu ihren Verpflichtungen zurückkehrt und Abkommen, die sie bereits unterzeichnet hat, einhält“.



Der Oberste Führer der Islamischen Revolution, Ajatollah Khamenei, verbot auch Verhandlungen mit den USA.



** Die „Homus-Friedensinitiative“ zielt darauf ab, die Sicherheit der Region sicherzustellen



In Anbetracht der Schärfung der Spannungen in der Region infolge von Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten und der unbegründeten Anschuldigungen gegen den Iran sagte Rohani über die Hormos-Friedensinitiative, die der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgeschlagen wurde: „Wir bemühen uns um eine massenhafte Zusammenarbeit im Persischen Golf für regionale Sicherheit und fordern, dass sich alle Länder der Region dieser Initiative anzuschließen“.



Im Gegensatz zu den USA und ihren Verbündeten, die die Trommeln des Krieges schlagen und die Spannungen auf der ganzen Welt schüren, kam Präsident Hassan Rohani mit Hormos-Friedensinitiative in UN-Generalversammlung, um zu beweisen, dass der Iran nichts als Frieden für die Region und die Welt will.



