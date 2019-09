Preis des nordkoreanischen Festivals geht an iranischen Film „Orange Days“

„Orange Days“ erzählt die Geschichte von Aban, einer überarbeiteten Unternehmerin, die ihren männlichen Konkurrenten Kazem überbieten will, mit ihrer Besatzung von Saisonarbeiterinnen den größten Orangengarten der Region zu ernten.



Dieser Film wurde kürzlich bei verschiedenen internationalen Festivals ausgezeichnet, unter anderem beim 43. internationalen Filmfestival Toronto, 19. Filmfestival Calgary in Kanada, Filmfestival Zürich, 42. Filmfestival São Paulo in Brasilien und beim internationalen Filmfestival Toruń in Polen, 8.Malatya International Film Festival und 24.MedFilm Festival in Italien sowie beim 17. Internationalen Filmfestival Chennai in Indien.