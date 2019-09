Laut westlichen Medien lehnten die USA einen Antrag des iranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif ab, Takht-e Ravanchi in einem New Yorker Krankenhaus zu besuchen, in dem er behandelt wird.



Im Juli verhängten die Vereinigten Staaten strenge Reisebeschränkungen gegen Zarif vor seinem Besuch bei den Vereinten Nationen sowie gegen iranische Diplomaten und ihre in New York lebenden Familien.

9407