Österreich ist optimistisch: Atomabkommen überlebt

Stefan Scholz sagte in einem Interview mit IRNA, dass Österreich optimistisch sei, dass Atomabkommen 2015 am Leben erhalten werden soll. „Nachdem Wien der Austragungsort JCPoA Verhandlung ist, auf den Folgeverhandlungen, sehen wir uns als ganz starker Stakeholder am Erfolg und am Erhalt dieses Nuklearabkommens. Wir saßen zwar nicht am Tisch mit den Verhandler-Teams, aber durch unsere Gastgeberrolle über Jahre hinweg, wir haben eine ganz besondere Nähe und erhöhtes Interesse, dass diese Verhandlungen erfolgreich seien werden.“



Er fügte hinzu: „Als Diplomat bin ich strategischer Optimist, JCPoA ist das wichtigste Instrument für Nonproliferation und das wichtigste Instrument für den Frieden in dieser Region.“.



Er glaubt, dass jeder vernünftiger Mensch erkennt, dass dieses Abkommen beibehalten werden muss. „Dazu tun wir als kleines Österreich, das was wir können.“.



In Bezug auf INSTEX - Zweckgesellschaft zur Ermöglichung legitimen Handels mit Iran - sagte er: „Instex, das Konzept ist, dass es auf Marktversagen von Commerzbanken zu reagieren, durch eine staatliche Maßnahme, das steht in der Tradition von Maynard Cains, dass die Regierung aktiv werden muss, wenn der Markt nicht funktioniert und in diesem Fall Commerzbanken nicht ihre Aufgaben übernehmen, Zahlungen durchzuführen“.



Scholz betonte: „Die Hauptaufgabe von Instex wird es sein, vor allem herzustellen, die Due Diligence durchzuführen, um erst Transaktionen zu ermöglichen, in der Hoffnung, dass in weiteren Folgen die Commerzbanken wieder Ihre Aufgaben für die Ja geschafft wurden, übernehmen können“.



Er nannte diese Zweckgesellschaft eine sehr wichtige Konstruktion, und verwies darauf, dass es auf diesem Weg parallele Initiative von anderen europäischen Ländern, darunter Österreich, gibt.

In Bezug auf die Entwicklung des Tourismus im Iran sagte er: „Ich glaube Online Marketing und die Verwendung von ICT, wo der Iran in manchen Bereichen weiter entwickelt sogar auch Österreich. Da sollte der Fokus sein, um den Tourismus zu entwickeln“.



Österreichischer Diplomat verwies auf die hohe Anzahl der Touristenankünfte im letzten Jahr in Iran, die bei 6 bis 7 Millionen liegt, und sagte: „Wenn sie das hochrechnen, sehen sie unglaubliches Potenzial von Tourismus“.





Interview von Mahdieh Ghaderi Namin



