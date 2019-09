Rohani nennt USA ein Hindernis für Verhandlungen

„Die USA schaffen Hindernisse und wollen nicht, dass die Probleme gelöst werden“, sagte der iranische Präsident bei seiner Ankunft in Teheran aus New York.



„Sie [die Amerikaner] erklärten ausdrücklich, dass sie alle Sanktionen aufheben würden, aber ihre Voraussetzungen waren nicht akzeptabel: Unter Sanktionen und maximalem Druck konnte niemand das Ende und den Ausgang dieser Verhandlungen vorhersagen, selbst wenn wir uns dazu entschlossen hätten, mit den Amerikanern im Rahmen der G5 + 1 zu verhandeln“, fügte er hinzu.



„Die Amerikaner hatten bekannt gegeben, dass sie bereit waren, Gespräche zu führen. Sie haben fast allen europäischen und außereuropäischen Staats- und Regierungschefs mitgeteilt, dass sie Gespräche zwischen den beiden Präsidenten führen wollen, aber wir haben dies rundweg abgelehnt und bekräftigt, dass die Verhandlungen im Rahmen der G5 + 1 stattfinden sollen, und sie haben dies akzeptiert“, erinnerte sich der Präsident. „Wir haben den europäischen Staats- und Regierungschefs gesagt, dass wir in einer freien und fairen Atmosphäre bereit sind, in weniger als einer Stunde zu verhandeln.“

