Rohani: Wenn USA auf die Voraussetzungen verzichten, wird die Verhandlung möglich sein

„Wir halten die Voraussetzungen für falsch und sagen, dass Verhandlungen mit den USA in einer Situation, in der die Regierung von Washington das iranische Volk maximal unter Druck setzt, unmöglich sind“, sagte er.



Der iranische Präsident Hassan Rohani sagte auf einer Pressekonferenz in New York: „Für uns ist es wichtig, dass die US-Regierung erneut zu ihren Verpflichtungen zurückkehrt und Abkommen, die sie bereits unterzeichnet hat, einhält“.



Auf eine Frage über die Vorwürfe der Irans Beteiligung an Drohnenangriffen auf saudische Ölanlagen antwortet er: „Das jemenitische Volk hat das Recht auf Selbstverteidigung. Die Weltgemeinschaft weiß genau, dass jemenitische Truppen über Langstreckenraketen verfügen und diejenigen, die ständig anderen die Schuld geben, ihre Beweise vorlegen müssen“.



Rohani verwies auf den mangelnden politischen Willen der Europäischen Union, Atomabkommen zu erhalten. „Die Europäer erklärten, dass sie durch Pläne wie Zentralbank, SPV, INSTEX oder andere Pläne ihren Verpflichtungen nachkommen wollen, aber bis jetzt noch nichts geschehen ist.“



„Wir haben vor 4 Monaten Europäern angekündigt, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen reduzieren wird, wenn sie ihre Verpflichtungen nicht erfüllen könnten. Bis jetzt haben wir drei Schritte unternommen“, sagte er weiter.



Er fügte hinzu: „Wir hoffen, dass sie ihre Verpflichtungen innerhalb der zweimonatigen Frist erfüllen, sonst wird der Iran weitere Schritte unternehmen, um seine Verpflichtungen zu reduzieren“.

Iran will keine Nuklearwaffen bauen



„Wir wollen keine Atomwaffen bauen. Wir wollen keinen Druck ausüben, wir wollen Atomabkommen umsetzen, und wir hoffen, dass alle Parteien wieder zu der vollen Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Deal zurückkehren. Wenn die sie ihren Verpflichtungen nachkommen, werden wir unverzüglich zu unseren Verpflichtungen zurückkehren“.

Das Hauptproblem von Iran und Saudi-Arabien ist der Jemen-Krieg



Auf eine Frage, ob es eine Gelegenheit gibt, Iran und Saudi-Arabien über Ende des Jemen-Krieges zu verhandeln, antwortete Irans Präsident: „Wir glauben, dass der Jemen-Krieg beendet werden muss; dieser Krieg ist nicht für irgendjemanden von Vorteil und wir müssen uns für den Frieden einsetzen. Unser Hauptproblem mit Saudi-Arabien ist auf die Jemenfrage zurückzuführen. Im Falle eines Waffenstillstands im Jemen werden sich unsere Probleme mit Arabien verringern“.

