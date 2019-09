Ajatollah Khamenei verbietet Verhandlungen mit den USA und dem zionistischen Regime

Er sagte, mit Ausnahme der USA und des zionistischen Regimes sei der Weg für Interaktion und Verhandlungen mit allen anderen Ländern geebnet.

In Bezug auf Beziehungen mit europäischen Staaten sagte Ayatollah Khamenei am Donnerstag bei einem Treffen mit Mitgliedern der Expertenversammlung in Teheran, die iranischen Beamten, die an Verhandlungen beteiligt waren, sagten, die Europäer hätten keine ihrer Verpflichtungen erfüllt. „Dies ist der Hauptgrund, warum wir ihnen in keinem Bereich vertrauen sollten.“



„Entgegen ihren Versprechungen haben sich die Europäer in der Praxis weiterhin den amerikanischen Sanktionen [gegen den Iran] verschrieben und nichts unternommen“, fügte Ayatollah Khamenei hinzu.

Der Revolutionsführer stellte dann fest, dass alle Feindseligkeiten in den letzten 40 Jahren zugunsten der Islamischen Republik gewesen seien. „Heute ist das islamische Establishment nicht nur stärker als vor 40 Jahren, sondern auch stärker als vor zehn Jahren, und seine revolutionäre und politische Macht hat sich in der Region ausgebreitet, und die Wurzeln der [islamischen] Revolution sind tief verwurzelt.“

9407