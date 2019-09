Rohani betont, dass US-Druck den Zusammenhalt der Iraner erhöhe

Hassan Rohani fügte hinzu: „Entgegen der Erwartung Washingtons hat der Druck der USA alle Parteien und Gruppen im Iran veranlasst, die USA als alleinigen Schuldigen der gegenwärtigen Probleme in verschiedenen Bereichen zu betrachten“.



Der Präsident merkte an, dass JCPOA das beste Abkommen sei, das erreicht werden könne, und fügte hinzu: „Zahlreiche IAEA-Berichte, die die Einhaltung der Verpflichtungen durch den Iran trotz des Rückzugs der USA bestätigen, zeigen, dass der Iran nicht versucht, von den Atomgesetzen und -vorschriften abzuweichen“.



„Der Iran ist bereit, Zusatzprotokoll im iranischen Parlament als ständiges Gesetz im Austausch für die Zustimmung des US-Kongresses zu JCPOA und die dauerhafte Aufhebung aller Sanktionen zu ratifizieren“, sagte er.



In Bezug auf die aktuelle Zustand in der Region sagte der Präsident: „Das jemenitische Volk wird von den USA und einigen europäischen Ländern schwer bombardiert. Die Länder, die Iran für Aramco-Angriff verantwortlich gemacht haben, sind im jemenitischen Krieg nicht neutral und haben kein Recht, darüber zu urteilen. Diese Richtlinien müssen untersucht werden, und die Fortsetzung dieses Prozesses kann zu einer Katastrophe führen“.



Rohani sagte weiter: „Es gibt zwei Dinge, die man über den Iran wissen muss. Erstens sucht der Iran nicht nach Atomwaffen und wird dies auch nicht tun. Und zweitens war und ist die Islamische Republik Iran, wie ich in meiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Hormus-Koalition für Frieden (HOPE) beschrieben habe, weiterhin bemüht, Frieden und Stabilität in der gesamten Region zu finden“.

