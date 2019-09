New York (IRNA) - Der iranische Präsident Hassan Rohani traf am Mittwoch in New York mit seinem irakischen Amtskollegen Barham Salih zusammen und tauschte sich über die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit und Sicherheit in der Region aus.

Während des Treffens in Hauptquartier der Islamischen Republik Iran in New York diskutierten beide Seiten die wichtigsten bilateralen Fragen. Rohani hat bereits mehrere führende Persönlichkeiten der Welt in New York getroffen, darunter deutsche Bundeskanzlerin und französischen Präsidenten. 9407