Rohani hielt am Mittwoch nach einer Rede vor 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen ein Treffen mit Guterres ab.



JCPOA, regionale Fragen, Spannungen im Persischen Golf, Hurmus-Friedensinitiative, US-Wirtschaftsterrorismus gegen iranische Nation zählen zu diskutierten Themen von beiden Seiten.



Rohani hat bereits mehrere führende Persönlichkeiten der Welt in New York getroffen, darunter deutsche Bundeskanzlerin und französischen Präsidenten.

9407