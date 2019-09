Teheran (IRNA) - Der Iraner Ali Dehdar gewann Gold bei den Gewichtheben-Weltmeisterschaften, die in diesen Tagen in Thailand in Pattaya stattfinden.

Dehdar (102 Kilogramm) stemmte 394 kg (175 kg im Reißen, 175 kg im Stoßen) und bekam Goldmedaille.



Er erhielt im Stoßen eine Bronzemedaille.



Vom 18. bis 27. September findet in Pattaya (Thailand) die 85. Weltmeisterschaft im Gewichtheben bei Männern und die 28. Weltmeisterschaft bei Frauen statt.



An dem Wettbewerb nehmen 734 Athleten teil, 395 Männer und 339 Sportlerinnen. 9407