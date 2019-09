Rouhani traf sich mit seinem irischen Amtskollegen

New York (IRNA) - Der iranische Präsident Hassan Rouhani traf mit seinem irischen Amtskollegen, Michael D Higgins, am Rande der 74. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York zusammen.

Während der Verhandlungen diskutierten die beiden Seiten über die bilateralen Beziehungen.



Zuvor hatte Rouhani getrennte Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem pakistanischen Ministerpräsidenten Imran Khan, dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe, Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez und dem schweizerischen Präsidenten Uli Maurer, dem schwedischen Ministerpräsidenten Stephen Leuven, und dem britischen Minister Boris Johnson.

