Rohani lädt Nachbarländer ein, sich der „Hoffnungskoalition“ und „Homus-Friedensinitiative“ anzuschließen

Diese Idee zielt darauf ab, Frieden, Stabilität, Fortschritt und Wohlstand für alle Küstenstaaten der Straße von Hormuz zu fördern und Freundschaft unter ihnen zu stärken, sagte er vor 74. Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Ihm zufolge umfasst diese Idee unterschiedliche Kooperationsbereichen, darunter Sicherheit der Energieversorgung, die Schifffahrtsfreiheit und den freien Transit von Öl und anderen Ressourcen zu und von den Küstenstaaten der Meerenge und darüber hinaus.



„Hoffnungskoalition basiert auf bedeutenden Prinzipien einschließlich gegenseitigem Respekt, gegenseitigen Interesse, Gleichstellung, Gespräch und Verständnis, Respekt vor Souveränität und territorialer Integrität, Respekt vor internationalen Grenzen, friedlicher Lösung aller Probleme und vor allem den beiden Grundprinzipien ‚Nicht-Angriff‘ und ‚Nicht-Einmischung in die innerlichen Angelegenheiten anderer‘“, fügte er hinzu.



Ausländische Koalitionen sind die Ursache für die Verschärfung der regionalen Spannungen

Rohani betonte, dass jede ausländische Koalition in der Region mit irgendeinem Titel und unter Führung ausländischer Streitkräfte ein klares Beispiel für die Einmischung in die regionalen Angelegenheiten sei. Es führe zur Eskalation der Spannungen und drohe Frieden, Stabilität und Sicherheit.



Abzug der US-Truppen aus dem Nahen Osten garantiert regionale Sicherheit

Irans Staatschef wiederholte, dass Waffen und US-Interventionen die Sicherheit der Region gefährden. „Nach 18 Jahren konnte Washington die terroristischen Maßnahmen nicht reduzieren, aber die Islamische Republik konnte mit Hilfe der Nationen und der Nachbarregierungen die Aufstände der Daesh beenden.“



Er sagte zu den Nachbarländern der Islamischen Republik Iran: „Frieden, Sicherheit und Unabhängigkeit ihrer Länder sind unsere eigene. USA sind nicht unser Nachbar. Iran ist ihr Nachbarland“.



USA müssen Sanktionen beenden, damit der Verhandlungsweg geöffnet werden kann

Rohani verwies auf die Absicht der USA, im Schatten von Sanktionen und wirtschaftlichem Druck Verhandlungen mit dem Iran aufzunehmen: „Im Namen meiner Nation und meines Landes erkläre ich, dass unsere Antwort auf den Vorschlag, Verhandlungen im Rahmen von Sanktionen abzuhalten, NEIN lautet“.



Die iranische Regierung und Nation haben mehr als anderthalb Jahre trotz der strengsten Sanktionen Widerstand geleistet. Sie werden niemals mit einem Feind verhandeln, der versucht, Iran durch Druck- und Sanktionswaffen zum Dialog zu zwingen.



„Wenn Sie eine positive Reaktion wünschen ... stoppen Sie die Sanktionen, damit die Tür zum Dialog geöffnet wird“, fügte er hinzu.



Palästina, das Hauptopfer im Nahen Osten

In Bezug auf die Frage des Nahen Ostens beklagte der persische Präsident: „Der Nahe Osten brennt unter dem Feuer von Krieg, Blutvergießen, Vergewaltigungen, Besetzung, religiösem und sektiererischem Schaden oder Extremismus; und das Hauptopfer in dieser Situation ist das unterdrückte palästinensische Volk. Diskriminierung, Landraub, der Bau illegaler Siedlungen und Massaker werden weiter fortgesetzt“.

Zurück zum Verhandlungstisch

Rohani betonte: „Unsere Region konfrontiert mit einer großen Bedrohung. Wir dulden keine provokativen Einmischung von Ausländern und werden in der Lage sein, auf jede Aggression gegen unsere Sicherheit und territoriale Integrität eine prägnante Antwort zu geben. Aber unsere bevorzugte Alternative [zum Krieg] ist die Solidarität aller Nationen mit gemeinsamen Interessen am Persischen Golf und in der Straße von Hormus“.

Der iranische Präsident betonte abschließend: „Dies ist die Botschaft der iranischen Nation: Lasst uns in die Hoffnung auf eine bessere Zukunft investieren, anstatt in Krieg und Gewalt zu investieren. Kehren wir zu Gerechtigkeit, Frieden, Recht, Vertrag, Rede und zum Verhandlungstisch zurück“.

