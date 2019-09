Treffen der Außenminister der 4+1-Gruppe mit Iran findet am Mittwoch in New York statt

Teheran, IRNA - Das Treffen der Außenminister der 4+1-Gruppe mit dem Iran findet am 25. September 2019 in New York am Rande der UN-Generalversammlung zur Umsetzung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) statt.

Nach der offiziellen Website der Europäischen Union wird das Treffen unter der Leitung der EU-Außenbeauftragte Federica Moherini stattfinden. An diesem Treffen werden die Außenminister von China, Frankreich, Deutschland, Russland, Großbritannien und dem Iran teilnehmen. Die Minister werden die Möglichkeiten erörtern, um die vollständige und wirksame Umsetzung des JCPOA in all seinen Aspekten sicherzustellen. Die EU-Außenbeauftragte Federica Moherini und der Außenminister Irans Mohammad Javad Zarif tauschten am Montagabend sich über die Möglichkeiten zur Rettung des Atomabkommens aus. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif reiste am frühen Freitag nach New York, um an der 74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen. 9478