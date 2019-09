IWF-Weltmeisterschaft 2019: Iraner holt Bronzemedaille

Er könnte bei dieser Weltmeisterschaft mit 214 Kilogramm im Stoßen die Bronzemedaille gewinnen und belegte den 5. Platz.

Ayoub Mousavi gewann auch die Silber- und Bronzemedaille bei den Weltmeisterachaften im Gewichtheben 2017 in Anaheim von USA.

Bisjetzt haben die iranischen Vertreter bei diesen Wettbewerben 2 Silber- und 2 Bronzemedaillen bekommt.

Der iranische Gewichtheber Ali Miri (89 kg) gewann zuvor bei der IWF-Weltmeisterschaft 2019 die Silbermedaille und belegte den Vizemeistertitel.

In der Gewichtklasse 55 kg holte sich anderer iranische Vertreter Hafez Ghashghayi im Stoßen die Silbermedaille.

Die Gewichtheben-Weltmeisterschaft 2019, die als Qualifikation für die olympischen Spiele 2020 in Tokio gilt, begann am 18. September und endet am 27. September in der Stadt Pattaya, Thailand.

9478