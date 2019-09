Rouhani: Die Vereinigten Staaten unterstützen den Terrorismus im Nahen Osten

Der iranische Präsident Hassan Rouhani, der in New York an der 74. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnimmt, erklärte in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender „Fox News“: "Ich bin erstaunt über die Interpretationen von Herrn Trump angesichts des Terrorismus, denn heute sind USA der Hauptsponsor des Terrorismus in unserer Region".

Rouhani verwies auf die militärische Intervention der USA in Syrien ohne die Erlaubnis von Präsident Bashar al-Assad als Beispiel für den amerikanischen Terrorismus in der Region. "Die Vereinigten Staaten benutzen den syrischen Luftraum, um das Land ohne Erlaubnis der offiziellen Regierung zu bombardieren", sagte der Präsident.

Rouhani antwortete auf die Frage vom Journalisten von Fox News über die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern: "Wenn US-Behörden verhandeln wollen, müssen sie die notwendigen Voraussetzungen schaffen. Trump zog sich ohne stichhaltige Begründung illegal aus dem internationalen Abkommen zurück".

Ihm zufolge müssen der Iran und die Vereinigten Staaten vor Beginn der Verhandlungen Vertrauen ineinander aufbauen.

Präsident Rohani schlug vor, dass es einen grundlegenden Weg gebe, um das beiderseitige Vertrauen wiederherzustellen: alle gegen den Iran verhängten Sanktionen aufzuheben, die er als eine Form des Terrorismus bezeichnete.

"Das ist eine Art von Terrorismus. Es ist unmenschlich. Wenn dieser Prozess anhält, wird sich die Situation erheblich ändern, und wir können über viele verschiedene Themen sprechen, die für beide Parteien von Interesse sind“, schloss er.

